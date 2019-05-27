更多編輯台推薦新聞：
智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵
國際

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院初審 私部門報復揭弊者最重罰500萬元

最新更新：2019/05/27 20:09

（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過公益揭弊者保護法草案；立委與官員達成共識，公務員若對揭弊者施以報復不利措施，可依法懲處，若為非公務員身分的法人、團體，可處新台幣5萬元以上500萬元以下罰鍰。

不過，本案仍有諸多關鍵條文，經討論後無法取得共識，因此將條文保留；立法院司法及法制委員會召委段宜康裁示，本案需交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天併案審查由行政院函請審議揭弊者保護法草案等7案；關於草案名稱，與會立委認為更應著重其公益性，因此提議改為「公益揭弊者保護法」草案，並取得共識。

為避免揭弊者事後遭報復，初審通過的條文規定，公務員若對揭弊者進行不利措施，按其情節輕重，依公務員懲戒法、公務人員考績法或其他相關法規予以懲戒或懲處。如果是未具公務員身分的個人、法人、團體者，由各目的事業主管機關處5萬元以上500萬元以下罰鍰，但其他法律有較重的處罰規定者，從其規定。

此外，各目的事業主管機關得限期命其改善，屆期不改善者，按次處罰。

初審條文也規定，揭弊者向受理揭弊機關的陳述內容，涉及國家機密、營業秘密或其他依法應保密的事項者，不負洩密的民事、刑事、行政及職業倫理的懲戒責任。其因揭弊向律師徵詢法律意見者，亦同。

為了擴大揭弊者保護範圍，避免被揭弊者進行人身安全威脅，初審條文明定，意圖妨害或報復受保護的揭弊者揭發弊端、配合調查或擔任證人，而向揭弊者或其配偶、直系血親、其他身分上或生活上有密切關係的人實施犯罪行為者，依其所犯之罪，加重其刑至1/2。

這次揭弊者保護法草案立法中，行政院版本提到關於私部門揭弊者的待業補償金問題。

初審通過的條文規定，政府機關（構）、法人或團體、個人，若施以不利措施，對未具公務員身分的內部人員產生權益損害之虞，該內部人員得不經預告終止契約，雇主應給付不低於其適用勞動基準法、勞工退休金條例或其他法規所規定的資遣費，及3個月補償金的總額。

如果想要復職，但有事實上的困難者，雇主得給付受僱人不低於其適用勞動基準法、勞工退休金條例或其他法規所規定的資遣費、退休金及6個月以上補償金的總額，合意終止勞務契約。

另外，委員會今天也通過一項附帶決議，為民進黨立委鍾孔炤等人提案，建請法務部會商相關機關，參考消費者保護法相關規定，於各相關機關內設置公益揭弊保護中心或保護諮詢專線、辦理公益揭弊者的諮詢服務、教育宣導、公益揭弊通報等事項。

至於今天委員會審查時，朝野立委未取得共識的關鍵條文包括，公部門及私部門的揭弊範圍、受理揭弊機關、揭弊程序，以及禁止不利措施原則，還有不利措施的狀況等，例如解職、撤職、減薪（俸）等；全案須交由黨團協商。（編輯：蘇志宗）1080527

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報