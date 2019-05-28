蔡陣營籲支持者 29日中執會不動員不前往不干擾

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨中執會29日將再討論總統初選議題，總統蔡英文初選發言人阮昭雄今天呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能順利進行，避免不必要衝突。

民進黨22日召開中執會討論總統初選日程及民調，但無共識散會。爭取提名的前行政院長賴清德赴黨中央提議，在黨的初選辦法維持下，他和蔡總統與高雄市長韓國瑜對比，如果蔡總統贏韓或他輸韓，他都無條件支持蔡總統競選連任。

民進黨29日將再開中執會，討論總統初選選務日程相關事宜以及嘉義縣長翁章梁等24位中執委提案。

中執委們的提案包括，民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

蔡總統初選發言人阮昭雄今天透過聲明稿，呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。

阮昭雄表示，注意到媒體報導，明天的中執會有部分團體糾眾要前往中央黨部，揚言「包圍黨中央」，施壓中執會。據瞭解，也有不少總統的支持者也醞釀前往，表達對民主程序的力挺，但為了避免衝突，更避免遭有心人介入操弄，呼籲支持總統的朋友不要前往，不要鼓勵其他人前往，更不要做出任何干擾中執會的行為，讓中執會發揮集體智慧，為黨做出最好決定。

阮昭雄說，如果可能像上週中執會進行直播，關心的朋友們也可以透過直播了解討論與決議狀況。

阮昭雄表示，關於初選，蔡總統立場很明確，就是尊重黨內的民主機制、尊重中執委們的討論與決議，希望中執會能順利進行，讓初選程序盡快決定，讓支持者能感到安心，也加速團結整合。（編輯：林興盟）1080528