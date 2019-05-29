美中貿易戰影響 朱澤民：台灣經濟沒往下走

美中貿易戰持續，行政院主計總處主計長朱澤民29日在立法院答詢指出，對台灣經濟的影響有弊也有利，他對台灣經濟很有信心，「我們並沒有往下走」。中央社記者鄭傑文攝 108年5月29日

（中央社記者范正祥台北29日電）美中貿易戰持續，行政院主計總處主計長朱澤民今天在立法院答詢指出，對台灣經濟的影響，有弊也有利，有利的是轉單與投資回來。他表示，對台灣經濟很有信心，「我們並沒有往下走」。

立法院財政委員會審查「會計法部分條文修正草案」，朱澤民列席備詢。國民黨立委賴士葆、曾銘宗及林德福質詢時關切美中貿易戰議題，憂心影響台灣經濟。

主計總處日前發布經濟預測，下修2019年經濟成長率至2.19%，與2月預測值2.27%相比，下修0.08個百分點。賴士葆質詢時懷疑，有無把美中貿易戰的影響納入。

朱澤民答覆，主計總處一向都是用統計事實作估計，2019年經濟成長率預測下修至2.19%，已經有將美中貿易戰的影響納入考慮。

他說，美中貿易戰對台灣經濟一定有影響，的確會有不好的效果，但利弊都有，有利的是轉單與投資回來。

曾銘宗質詢時，質疑在美中貿易大戰情況下，對台灣的影響正面效果豈會大於負面效果。

朱澤民答覆，「不是不可能發生」。對台灣經濟很有信心，「我們並沒有往下走」。

另外，朱澤民答覆林德福質詢時也認為，台灣下半年經濟會比較好，穩中求進。

談及樂觀看待台灣經濟的理由，朱澤民指出，「目前的投資是在往上增加」。他認為，做好基本建設，往更高附加價值調整產業結構，可以讓台灣更進步。（編輯：楊凱翔）1080529