立法院會期最後一天 朝野拚酒駕修法三讀

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、王揚宇台北30日電）立法院會期明天將結束，國民黨團、時代力量今天上午就開始在議場前排隊，將夜宿立院，盼能處理攸關酒駕的刑法修正草案。民進黨團幹事長管碧玲說，酒駕修法是黨團第一優先，將列第一案。

立法院第9屆第7會期，31日將舉行最後一次院會。時代力量立委黃國昌今天清晨4時30分，就到議場前排隊。時代力量黨團總召徐永明說，目的是要確保明天的院會中，一定會處理時代力量所提的反酒駕、抗中保台等國安法案，尤其是為因應兩岸政治協議來襲，必須增訂兩岸人民關係條例第5之3條，強化雙公投門檻。

國民黨立委約在上午9時30分到議場排隊，徐永明與前來排隊的國民黨立法院黨團書記長吳志揚說，雙方是君子之爭，會守規矩地排隊。徐永明也說，盼在明天院會中，能將時力提案的「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」逕付二讀。

吳志揚表示，希望在這會期的最後一次院會，能將國民黨團關心、注重的法案，如酒駕相關法案，有機會在院會中表決處理，若是民進黨團的案子擺在前面，以民進黨團的人數優勢，後面的案子就沒機會處理了。

目前在酒駕相關修法的各版本中，朝野立委對於酒駕致人死、傷要加重刑責的想法相近，但有立委主張酒駕致死初犯最重就可處死刑，有的則認為酒駕累犯致死者可處死刑，而行政院的版本則是，「故意」酒駕致死，才可比照殺人罪，最重可處死刑。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲晚間表示，明天院會中，與酒駕相關的中華民國刑法部分條文修正草案，將列在討論事項第一案，這是黨團第一優先的案子，刑度部分因為政院版已經罰很重，會依政院版為主，但黨團可能會提出再修正動議，明天上午黨團大會後，書寫結構可能修正。

管碧玲說，規範兩岸政治性協議須經國會雙審議、公投的兩岸人民關係條例增訂第5之3條草案，也會在明天處理，將以政院版為主。

由於兩岸政治性協議須經國會雙審議、公投具有高度政治性，國民黨團認為根本是讓兩岸無法簽署政治協議，因此，立法院內政委員會召委、國民黨立委林為洲說，國民黨團會提出自己的草案版本，並說明立場，與民進黨團進行表決戰。

另外，民進黨團也希望列在討論事項中，攸關國防自主的國防產業發展條例草案、攸關5G發展的電信管理法草案、攸關彈劾案審查會應以公開記名投票表決的監察法部分條文修正草案等，明天都能夠處理。

管碧玲表示，攸關增加「長照扣除額」的所得稅法修正草案，則希望能從財政委員會中抽出逕付二讀，盼在臨時會中處理。

對於在野黨立委將夜宿立法院，管碧玲說，尊重在野黨，但希望不要是為了杯葛什麼法案才去排隊，若是為了酒駕相關法案這些既定的議程，是沒有必要夜宿。（編輯：張均懋）1080530