賴清德校園演講 主張學貸10年免繳

（中央社記者溫貴香台北31日電）前行政院長賴清德今天表示，會用政策與作法拉近與青年的距離，他主張學貸應「10年免繳」，等到就業後10年，收入應該會比較好，避免男生一退伍，薪水沒多少、還要繳學貸。

賴清德晚間接受淡江大學學生會邀請在露天書卷廣場進行「紙飛機計畫」演講並開放學生提問，有學生問到，參選總統要如何修補與青年的斷裂關係？賴清德表示，他不知道跟青年的關係可否用「斷裂」來形容，但他認為這樣的說法太簡化。

至於未來如何跟年輕人拉近關係，他說，用政策與做法拉近距離，他也年輕過，不是含金湯匙出生，連鐵湯匙也不算，例如他主張學生學貸「10年免繳」，等到就業後10年，收入應該會比較好，避免男生一退伍，薪水沒多少、還要繳學貸。

賴清德說，目前為止，在民進黨內，他還是最有實力打敗國民黨的候選人；若跟柯文哲相較，他認為自己應該是相對有能力守護台灣的人；若跟高雄市長韓國瑜相較，他更具備治理台灣的能力，因此他請大家支持他。

對於司法改革的看法，賴清德說，他贊成陪審制，可以透過日出條款，有充裕時間讓大家準備，往陪審制的方向走。

有關憲政改革問題，賴清德說，他個人比較傾向「偏內閣制的雙首長制」，總統還是直選，但應明確指明總統權責，讓內閣制的精神顯現出來，行政院長要經過立法院的同意權、國會議員可以兼部會首長，監察院併入立法院，考試院是行政權的一部分。

針對韓國瑜支持者明天6月1日在凱達格蘭大道為韓國瑜舉辦的造勢活動，賴清得會後受訪表示，祝福、活動順利。

賴清德去年曾在行政院推動「就學貸款輕鬆還措施」，所有學貸貸款人除了原有第1年無需還本息的寬限期外，新增最長4年的「只繳息期」，也就是說還款期限可延長最多4年。（編輯：林孟汝）1080531