遭質疑助統戰 救國團：應屬一般文教交流

（中央社記者陳至中台北7日電）媒體報導，救國團近期招攬高中生赴陸，陸委會發言人邱垂正昨天認定，活動合作單位是陸方統戰機構。救國團則澄清，僅協助行銷，且活動應屬一般文教交流，未違反相關法規。

媒體報導，救國團今年暑假將推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，招攬高中生赴陸。

大陸委員會昨天召開例行記者會，發言人邱垂正在媒體詢問下表示，上述活動的陸方主辦單位是雲南省昆明市台灣同胞聯誼會、中華文化聯誼會，是中國大陸文化部的外圍機構也是對台統戰組織，具濃厚官方色彩。

邱垂正指出，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第23條，台灣機構未經許可不得為陸方教育機構招生或居間介紹。陸委會提醒相關單位不宜呼應陸方對台統戰作法，包括協助宣傳及張貼活動資訊。

對此，救國團昨天深夜發布文字回應，澄清救國團未辦理「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，活動經費都由大陸研究文教基金會負責，與救國團無涉，救國團僅協助行銷。

回應稿並指出，救國團與大陸研究文教基金會是各自獨立的法人，互不隸屬。救國團認為該基金會舉辦的活動，都以平等、互惠的原則，目的是增加台灣學生視野，屬於一般文教交流，並未幫陸方教育機構招生，應符合「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第23條及相關法規。（編輯：陳彥鈞）1080607