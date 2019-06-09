尋找道謝年輕人 蔡總統：讓大家幸福是總統責任

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天透過臉書尋找一位在桃園慈護宮對她大聲喊話的年輕人，這名年輕人跟蔡總統喊話道謝並說自己很幸福；蔡總統說「其實不需要道謝，讓大家都幸福，是總統的責任」。

「請問今天有人在桃園慈護宮對我大聲喊話嗎？」蔡總統下午在臉書貼了一篇尋人文，她說，端午連假的週日，她和最有「份量」的桃園市長鄭文燦在桃園問候鄉親。天氣很熱，現場的鄉親也跟太陽一樣熱情。

蔡總統說，連任的鄭文燦對桃園的規劃和建設，都在逐漸落實。每次來桃園，她都發現這個成長中的城市，又更進步了一點，市民臉上的笑容也更多了一點。

蔡總統並提到，她在慈護宮聽到一位年輕朋友，遠遠對著她大喊：「小英總統，謝謝你！我要告訴你，我很幸福，讓我安居樂業！」

蔡總統表示，現場人很多，她來不及回應這位年輕朋友的加油。「如果你有看到這篇文章，請你留言」。她想跟這位年輕朋友說的是，其實不需要道謝，讓大家都幸福，是總統的責任。「下一個4年，我會繼續努力讓建設更周全、福利更齊全、台灣更安全！」、「國家交給我、未來交給你」。（編輯：楊凱翔）1080609