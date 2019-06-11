挺港反送中 民進黨立院黨團：沒有兩制只剩控制

（中央社記者王揚宇台北11日電）港人日前上街參加反對修訂逃犯條例的遊行。民進黨立法院黨團今天表示，中國緊縮對香港的控制，自由民主已遭吞噬，願與香港堅持民主的力量站在一起，堅守人權保障的防線。

香港政府面對百萬人遊行「反送中」，仍強推「逃犯條例」修正案12日在立法會二讀，有香港民眾發起12日罷工、罷市表達抗議，包括港星杜汶澤名下公司在內逾100家商號及團體，已宣布響應。

民進黨立法院黨團今天發布「撐香港，我們與你們同在」聲明稿指出，9日有超過百萬香港人民上街反「逃犯條例」（送中條例），站出來捍衛香港的自由、民主與人權，民進黨立法院黨團願與香港堅持民主的力量站在一起，堅守人權保障防線。

聲明稿中提到，香港是中國「一國兩制」的特區，然而，政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」。以抓捕逃犯為由所制定的「送中條例」，不只是直接介入香港司法權的獨立行使，更使入境、過境香港的外國人、包括台灣人，都有被陷於罪、送往中國關押的風險，嚴重傷及人身自由及人權。

民進黨立法院黨團認為，中國緊縮對香港的控制，自由民主已遭吞噬，而今日的香港，無疑也是給台灣內部仍與中國唱和的政黨與政治人物一記當頭棒喝。

民進黨立法院黨團表示，面對百萬港人站出來，反對香港立法會如期二讀「逃犯條例」，不只是對中國專制獨裁的反抗，更是關注人權的朋友不能忽視的關鍵；在自由、民主和人權的普世價值上，「我們會與香港的朋友同在」。（編輯：張均懋）1080611