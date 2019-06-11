台俄擬召開領務諮商 外交部：爭取簽證便利

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）外交部今天表示，去年開始試辦俄羅斯來台免簽一年，希望拋磚引玉，盼俄方也給予台灣民眾前往俄羅斯的簽證便利措施；台俄雙方近期有機會召開領務諮商，將會努力爭取。

外交部去年9月宣布，試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施，試辦期限至今年7月31日止。

對於是否延長試辦俄羅斯免簽來台，外交部亞西及非洲司司長劉邦治今天在外交部例行新聞說明會回應表示，外交部日前召開協調會後，已將會議結果呈報行政院核定，目前不便進一步說明。

另外，有關台灣民眾到俄羅斯的簽證問題，他指出，外交部多年來一直努力，去年開始試辦俄羅斯民眾來台免簽措施，也是希望拋磚引玉，盼俄方改善台灣赴俄羅斯的簽證措施。

劉邦治說，台俄近期有機會召開領務諮商，雙方正在協調開會日期。至於俄羅斯是否給予台灣簽證便利措施，會中是否會有結論，他表示，「我們會努力」。

根據外交部領事事務局網站資訊，申請赴俄國的觀光簽證須具備簽證申請表、護照正本及主頁影本、俄羅斯旅行社的邀請函正本及確認住宿證明正本、身分證正反面影本。

此外，外交部提醒，目前正值土耳其旅遊旺季，有意赴土國商旅的台灣民眾，到土耳其政府公告的官方網站（https://www.evisa.gov.tr/en/），即可申請免簽證費用的電子簽證。

外交部指出，近來坊間出現代辦土耳其電子簽證網站，網站設計與土國電子簽證官方網站極為類似，並向申請人收取50至100美元不等的代辦費用。

外交部表示，依觀光局統計數字，2018年有超過8萬3000名台灣民眾赴土耳其商旅。（編輯：張均懋）1080611