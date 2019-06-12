零容忍 立委提案修法公務員酒駕考績丁等

（中央社記者王揚宇台北12日電）酒駕案件頻傳，引起社會大眾高度憤怒；國民黨立委吳志揚等17人近期提案修正公務人員考績法，倘若公務人員酒駕且事證明確，年終考績一律丁等，按規定要免職，盼達到嚇阻酒駕的效果

立法院會5月31日三讀修正通過刑法第185條之3條條文；曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

然而，台南市政府警察局一名辦過多件重大刑案的丁姓偵查隊小隊長，近日卻涉嫌酒駕肇事導致機車騎士受傷送醫。

吳志揚等17人近期提出公務人員考績法第6條條文修正草案，增訂酒後駕駛汽機車，有明確證據者，得為年終考績考列丁等依據的條文，而按照現行公務人員考績法第7條第1項第4款內容，年終考績考列丁等，按規定免職。

吳志揚今天接受中央社採訪時表示，酒駕加重刑責，立法院日前才三讀修正通過，但在刑責加重下，行政責任也要加重，尤其要一般老百姓遵守規定，公務員更應該做好的模範，特別是大家對酒駕零容忍，因此希望透過修法來嚇阻酒駕事件再次發生。

此外，時代力量立委徐永明5月24日曾與台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜舉行記者會；徐永明說，近5年各機關部會共有33名酒駕軍公職年度考績都是甲等，因此他將提出公務人員考績法修法，刪除功過相抵制度，若涉酒駕遭記申誡以上，考績只能打丙等。（編輯：林興盟）1080612