朱立倫：蔡總統將會是國民黨最難纏對手

民進黨總統初選結果揭曉，由總統蔡英文勝出。前新北市長朱立倫（圖）13日受訪時表示，蔡總統將會是下屆總統大選中，國民黨最難纏的對手。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）前新北市長朱立倫今天表示，絕對不要輕忽蔡總統的韌性與耐力。尤其，在民進黨初選過程為求勝選用盡手段與資源，蔡總統將會是下屆總統大選中，國民黨最難纏的對手。

朱立倫今天下午前往新北市樹林工業區參訪映象模型有限公司，聽取董事長鄭金卑的簡報，並參觀各類產品開模之前的模型，及各廠區的製程。

朱立倫表示，映象公司從小家電起家，到手機大廠的模型、穿戴裝置、5G周邊產品模型、到整合物聯網，並開創航太產業新局。

朱立倫說，映象公司培育人才並產學合作，讓年輕人有未來，這也是他推動技職教育的目標與方向。映象的成功案例與產學合作，讓學生畢業就可以就業，這是學用合一的結果。

在受訪時，對於民主進步黨總統選舉初選結果，朱立倫表示，民調結果完全如所料，因為蔡總統用盡所有的資源與手段，相信明年的大選蔡也會用盡所有的行政資源，企圖贏得2020總統選舉。

朱立倫說，蔡總統以如此不公平的戰爭贏得初選，「蔡英文贏可以，但是不要輸掉台灣，不要輸掉中華民國。」

至於國民黨的初選，朱立倫表示，初選只是過程，盼望國民黨不要黨內互打，造成重傷甚至將來大選拱手讓人，這會非常遺憾。最近支持者「非誰不投」的聲音，造成國民黨整體的選舉民意調查下降，這是藍軍支持者必須深思的議題。

朱立倫說，他自己是以穩定、理性的力量，希望團結合作爭取勝選。他做實事，不能只重視口號，沉默的大眾與理性的大眾不是靠口號投票與表態，他希望以理性爭取初選民眾支持。

朱立倫說，就算是以口號贏得國民黨內初選，將來也不會贏得大選。對於鴻海集團董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜將舉行大型造勢活動，他認為不需要以此龐大的資源投入初選，仍將以理性的方法與政策、政見爭取支持。（編輯：張銘坤）1080613

前新北市長朱立倫（前右）13日到新北市樹林工業區參訪映象有限公司，聽取董事長鄭金卑（前右2）簡報，參觀各類產品模型，並稱讚公司產學合作，培育國家人才。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月13日