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香港反送中 盧秀燕：民眾不支持就應撤案

最新更新：2019/06/13 16:46

（中央社記者趙麗妍台中13日電）香港政府推動修訂逃犯條例，逾萬人包圍並占領立法會周邊道路抗議，香港警方強硬驅離。台中市長盧秀燕今天說，對暴力感到遺憾，「一國兩制」不可行，民眾不支持修法就應撤案。

台中市議會今天進行市政總質詢，民主進步黨籍市議員江肇國、張家銨、曾朝榮、周永鴻、李天生等人，以胸前貼上「護台抗中，撐香港」貼紙的方式，聲援香港「反送中」活動，並詢問盧秀燕對於香港警方暴力鎮壓的看法。

江肇國表示，香港經驗已經暴露中國大陸政治獨裁的本質，從先前對行政、立法、新聞的管控，到現在把司法也強硬納入控制，步步進逼、箝制香港人的自由。

曾朝榮指出，「一國兩制」就是專制及獨裁，自由與民主得來不易，支持香港人民力抗惡法，親中、媚中將會步上香港的後塵。

李天生表示，香港民眾熱烈參與「反送中」抗議行動，但香港警方竟向民眾發射催淚彈，行為野蠻。

周永鴻、張家銨指出，參加「反送中」的香港人被粗暴地對待，證明只有一中，沒有兩制，台灣人若還不覺醒，那麼「今日香港，就是明日台灣」。

盧秀燕答詢時表示，對於香港警方暴力鎮壓，感到遺憾難過，重申「一國兩制」不可行，既然逃犯條例造成民怨，呼籲香港政府應該撤案。（編輯：戴光育）1080613

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