郭台銘：若當選總統 發揮獅子會精神

（中央社記者黃旭昇新北13日電）鴻海集團董事長郭台銘今天晚上參加獅子會長交接典禮時表示，獅子是合群的動物，今天到會場沾染獅友們公益、合群的熱血，若當選總統一定發揮獅子會的精神。

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘今天晚上到三重區參加獅子會會長交接就職典禮，受到獅友熱烈歡迎。

郭台銘除擔任監交人見證交接典禮，也獲頒獅子會顧問證書。他致詞表示，之前非常想要加入獅子會，因為沒時間參加活動，加入獅子會是他人生最大的願望，今天參加典禮，他感覺非常榮耀。

郭台銘說，30年前他是中小企業的董事長，剛好銀行有些存款，企業也做得不錯，有人推薦他參加新北市板橋的獅子會，申請很久但被拒絕。經詢問原因，理由是因為他做的善事太少，所以沒辦法加入獅子會。

郭台銘說，獅子會的宗旨是行善，扶助弱小貧困族群，那時他在忙工廠，沒時間參加獅子會的各種宣導防制酒駕、戒毒等公益活動，後來因出國也沒有加入獅子會。

他表示，受聘擔任獅子會顧問，也算是和獅子會結緣，他感覺非常榮耀。獅子會是社會的楷模，台灣有獅子會而感到驕傲，今晚參加交接典禮的目地，是可以沾染獅子會公益、合群、合作的味道，盼望獅子會的精神代代相傳，若當選中華民國總統，一定會發揮獅子會的精神。（編輯：方沛清）1080613