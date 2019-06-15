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出席政大畢業典禮 陳副總統勉勵成為傑出領導者

最新更新：2019/06/15 14:31

（中央社記者溫貴香台北15日電）副總統陳建仁今天出席政大畢業典禮，提出了解自己、服務他人等4項條件，期許畢業生發光發熱成為社會上傑出的領導者，國家頂尖菁英。

陳副總統上午出席「政治大學畢業典禮」致詞表示，2015年的春天，他幫「跟教宗方濟各學領導」中文版寫推薦序，學習到作為一個傑出的領導者，除了應該擁有真誠、服務、謙遜、簡樸的特質以外，還要具有6項基本的信念和生活態度，就是要深刻了解自己、服務他人，深深入世，但是每天要抽身醒思；在熱切創造未來的時候，也要活在當下，尊重傳統。

副總統說，經由這些訓練，可以在工作、社區、家庭及社會國家中，成為一個傑出的領導者。

副總統表示，要成為一位傑出的領導者，首先要深刻了解自己，分辨自己在這個世界上可以扮演怎麼樣獨特的角色，了解自己的才能和專長，才能充滿自信、展翅高飛、鵬程萬里。

再來，傑出的領導者要努力超越自己，以服務作為生命的目的。副總統表示，德蕾莎修女在照顧貧苦及生病的人時，把每一位需要幫助的人都當成是受難的耶穌基督，用大愛做小事，累積小事就可以讓全世界的人都感受到溫暖、光明和希望。

傑出的領導者也一定要深深投入複雜的世界，讓自己好像牧羊人一般，身上沾滿羊群的氣味。副總統表示，一位好的領導者絕對不能「不沾鍋」，因為不沾鍋就是沒有同理心，而沒有同理心的領導者，將因為無法了解他人的需要，而做出錯誤的決定。

此外，作為一個好的領導者，應該每天與這個世界抽離，自我反省成為一個「行動中的默觀者」。副總統說，很多人害怕失敗，但「失敗比成功更有助於成長，逆境比順境更有助於躍升」，一定要把失敗當作成功的踏腳石，而非絆腳石。

陳副總統說，今天不是追求知識的終點線，而是終生學習的起跑點。在網路時代，要不斷學習，保持旺盛的學習心，才有辦法去影響未來。保持熱情、希望及勇氣，必能完成人生下一階段的馬拉松挑戰。（編輯：楊玫寧）1080615

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