吳東進推動台日醫療 獲頒旭日中綬章

日本台灣交流協會18日上午舉辦2019春季外國人敘勳儀式，新光醫院董事長吳東進（左）促進日台間醫療領域的技術合作，獲頒「旭日中綬章」，由日台協會代表沼田幹夫（右）頒贈。中央社記者游凱翔攝 108年6月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）日本台灣交流協會今天上午舉辦2019春季外國人敘勳儀式，新光醫院董事長吳東進促進台日間醫療領域的技術合作且有卓越貢獻；另外，也致力推廣日本文化，因此獲頒「旭日中綬章」。

日台交流協會表示，日本政府於5月21日公布令和元年（西元2019年）春季外國人敘勳受章者名單，其中吳東進自1992年起擔任財團法人新光吳火獅記念醫院董事長，在日本的醫學大學及醫院之間、以提升醫療技術為目的促進醫療共同研究等，對促進日本與台灣醫療領域的技術合作方面具卓越貢獻，因此獲頒「旭日中綬章」，上午由日台協會代表沼田幹夫頒贈。

沼田幹夫致詞表示，吳東進身為台灣的工商領袖之一，擔任重要的職務，也努力推動台日經濟合作，再加上日本東北大地震期間，吳東進為協助災區復舊，捐贈新台幣1803萬元捐款，因此吳東進能獲頒勳章，除了醫療上專業外，也在其他領域有相當多的貢獻。

台灣日本關係協會會長邱義仁致詞時也說，他相信，台灣、日本間現今的特殊關係，更凸顯民間人士的努力與付出，也是台日關係發展迄今的重要因素。

「父親吳火獅常說，興建一所現代化的醫院，是企業回饋社會最直接、也是最有效的方式。」吳東進致詞時表示，他繼承父志，33年前創立新光吳火獅紀念醫院，在全體同仁努力下，成為台灣有口皆碑、值得信賴的醫學中心。

吳東進舉例，新光醫院連續26年舉辦學術研討會，邀請日本暨世界各國優秀學者分享醫療新知，並與日本東京大學附屬醫院、昭和大學附屬醫院、東京醫科大學附屬醫院、佐賀大學護理學院等產學合作、學術交流、定期舉辦國際見習。

吳東進表示，2017年，新光醫院更進一步與世界心導管權威醫院日本倉敷醫院簽訂姐妹醫院協定，安排醫護人員進行派遣訓練，進一步推動台日雙方的醫療交流。

除了醫療貢獻外，吳東進也提到新光對於外交政策的重視。他說，自2007年起有系統的提供帛琉全面性醫療照護與人員培訓、共派遣24梯次醫療團隊，並成為帛琉政府指定後送醫院，累計已有2800多人跨海前來新光醫院就醫，因此在2016年、2018年，兩度獲頒台灣「外交之友貢獻獎」。

吳東進最後強調，能夠獲頒勳章，也要感謝太太、家人及新光全體同仁，因為這不僅是他個人的榮譽，也是對新光全體同仁的肯定，更加重了新光對社會的責任。（編輯：鄭雪文）1080618