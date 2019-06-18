談兩岸一家親 柯文哲父：大陸為兄台灣為弟

台北市長柯文哲父親柯承發（右起）、母親何瑞英18日接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪；柯承發表示，兩岸一家親意思是大陸為兄、台灣為弟。（POP Radio提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年6月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲父親柯承發今天說，「兩岸一家親」意思是大陸為兄、台灣為弟，雙方平等；母親何瑞英說，柯文哲因此被罵了幾年，前台北市長郝龍斌說「兩岸一家人」卻沒事。

柯承發、何瑞英上午接受廣播POP Radio節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪。

香港反送中遊行爆發後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及多名地方首長皆表態拒絕一國兩制，柯文哲僅說，若一國兩制為香港模式，台上講、台下台灣人就跑光，反送中遊行是冰山一角，民眾積怨已深。

對於中國對台灣進行統戰，柯文哲認為，中國講中國的，不要理就好，強調自己務實，知道自己在做什麼事情就好，反而譁眾取寵、撿到槍彈很容易，但小心自爆。

柯承發說，柯文哲所提的「兩岸一家親」意思是大陸是哥哥、台灣是兄弟，而非大陸是父親、台灣是兒子，兄弟處於平等地位，「台灣也很有面子，這樣就好」。

何瑞英則說，雙城論壇從郝龍斌時期開始舉辦，柯文哲也沒有要和對岸吵架，出席論壇實屬正常，首次要赴中國參加時很苦惱，她提點柯文哲「盡量講和氣的話」，柯文哲才會說「兩岸一家親」。

何瑞英說，柯文哲因「兩岸一家親」被罵了幾年，郝龍斌提出「兩岸一家人」卻沒人批評。

她說，公公是二二八受難者，現在回想起來是難過，只是中國那麼大，內部自己都管不完，不用再管到台灣來，認為中國若沒有直接槓上台灣，何必跳出來主動回應、找架吵。

何瑞英坦言，柯文哲若當總統，現在的態度當然不行。

至於是否贊成柯文哲參選，何瑞英說，尊重柯文哲決定；柯承發則是不贊成。

另外，柯承發與何瑞英也不解民進黨市議員王世堅、簡舒培為何要一直罵柯文哲，柯承發說，兒子做不好，父親也有責任，歡迎王世堅到家裡當面罵他。（編輯：方沛清）1080618