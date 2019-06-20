8年20萬戶社會住宅 內政部：有信心如期達成

（中央社記者余祥台北20日電）內政部長徐國勇今天在行政院會報告社會住宅推動情形，目前全國已完工與施工中戶數合計超過2.7萬戶，預計今年底可達3.5萬戶，明年底將超過第一階段4萬戶目標，有信心如期達成8年20萬戶社會住宅。

內政部透過新聞稿表示，下一階段(110至113年)規劃直接興建8萬戶，目前已盤點183處區位適合的土地，將視基地條件以多元方式創造社會住宅，善用每一筆土地。內政部強調，地方政府做不來的，會運用營建署及國家住宅及都市更新中心的能量來協助與補足。

為加速落實社會住宅政策，內政部正積極推動「包租代管」，鼓勵房東釋出民間房屋轉化為社會住宅，除在社會住宅起步階段提供多元化的居住選擇，也發揮散居及融入社區的效果。

內政部指出，6都試辦計畫，自107年1月開辦以來，已委託17家民間業者，提供專業租賃媒合與租賃住宅的經營管理，除弱勢房客將獲得租金補助外，參與的房東可享有修繕補助、居家安全險補助及賦稅優惠，目前媒合戶數已超過4200戶，等同創造了14個中型規模住宅社區，使就學就業青年及弱勢族群，能有更多樣的租屋選擇及安穩的居住環境。

內政部進一步指出，目前推動的社會住宅包租代管第2期計畫，採雙軌制執行，除由6都擴大至全國各縣市共同辦理外，亦配合依「租賃住宅市場發展及管理條例」成立的租賃住宅服務業及國家住宅及都市更新中心攜手合作，全面提升包租代管媒合量能，盼藉此擴大社會住宅供給，減輕地方政府興辦社會住宅負擔，並扶植住宅租賃市場與產業的發展。

內政部強調，施政必須有節奏，社會住宅是中央與地方政府的合作成果，中央會持續與地方政府密切合作，按照一定的步驟與方法，逐步達成8年20萬戶社會住宅政策目標。（編輯：趙蔚蘭）1080620