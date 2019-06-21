新北地院發布執行命令 大觀社區8月1日拆除

（中央社記者游凱翔台北21日電）新北市板橋區大觀社區違法占有戶因遭退輔會提告拆屋還地，並聲請強制拆除。退輔會今天表示，新北地方法院已發布執行命令，將於8月1日執行拆除，目前仍有一戶違占戶尚未點交。

新北市板橋區大觀社區土地違法占有戶因遭行政院國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還地，並聲請強制拆除，居民不滿並成立自救會陳情抗爭，最高法院判決3月18日強制拆屋還地確定。

退輔會事後與土地違占戶協商，違占戶簽署協議書同意搬離，退輔會也釋出善意，3月15日在立法委員尤美女、監察委員高涌誠所主持的協商下，與大觀現有21違占戶合意簽訂協議書，同意緩拆3個月；並依協議書內容，積極協調內政部、新北市政府提供包租代管、租金補貼、社會住宅優先抽籤權等長期安置方案。

退輔會官員今天接受中央社訪問時表示，新北地方法院已發布執行命令，將於8月1日起執行拆除，截至中午為止，仍有一戶違占戶尚未點交，目前仍在溝通中。

根據執行命令內容，新北地方法院表示，債務人到時應親自到場等候，並在拆除日前自行清空屋內物品，如屆期未清，拆除日時將命債權人將屋內物品搬出點交給債務人，或命債權人清點、搬移及保管債務人物品，相關費用由債務人負擔。（編輯：林興盟）1080621