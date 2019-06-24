高雄造勢停辦 綠議員促韓國瑜全天候鎮守防疫

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市登革熱疫情增溫，民進黨高雄市議員敦促市長韓國瑜不該只是取消高雄場造勢活動，還應全天候鎮守傾全力壓下疫情，否則就辭市長。

高雄市登革熱疫情持續增溫，截至6月23日，確診本土登革熱病例有24例、境外移入30例本；本土病例中，三民區21例（鼎金里15例、鼎西里3例及鼎力里、鼎盛里、安吉里各1例）、前鎮區1例、鳳山區1例、鼓山區1例。

不管從病例或染病者居住地都在擴大，讓防治單位及民眾很憂心。

市府新聞局長王淺秋已證實韓國瑜原訂7月6日要在高雄舉辦的選舉造勢活動暫停。

雖然韓要暫停造勢活動，但是民進黨市議員黃文益仍不滿韓國瑜對防疫不專注。他今天受訪說，韓應停止所有選舉造勢，全天候鎮守高雄，即便30日的新竹造勢活動也該避免。

他說，高雄的疫情險峻，市府唯有傾全力防疫壓制疫情才能讓市民放心。

挺韓大將張文山今天出席在高雄市議會舉行的民間捐贈防疫物資記者會後受訪表示，支持韓國瑜暫停造勢活動，希望市府以防疫為重。

媒體關切是否韓粉會擴大韓國瑜在新竹的造勢活動，張文山說，那是韓粉的集體決定，他無法明確回應。國民黨高雄市議員黃柏霖肯定韓國瑜暫停高雄的造勢活動，以免疫情擴大。

不過民進黨市議員黃文益批評韓國瑜光是取消高雄場的造勢還不夠，他主張應該全天候鎮守高雄防疫，傾全力壓制疫情，也不要再參加新竹造勢活動了。

民進黨市議員陳致中說，市長沒有週休2日，一週7天每天24小時必須全盤掌握，如果韓覺得被市政職務綁住很煩惱，儘速辭市長，全心全意去參選。（編輯：翁翠萍）1080624