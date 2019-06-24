大法官任期錯亂 綠委主張修法回復遞補繼任制

（中央社記者劉冠廷台北24日電）面對已被打亂的大法官「交錯任期制」，民進黨立委鍾佳濱今天表示，應回復到任期「半半交錯制」，他將提案修正司法院組織法，恢復遞補繼任制規定，導正目前任期混亂情形。

司法院大法官共有15位，法定任期為8年，不得連任，但並未有「再任」的規範。而15位大法官分為8位、7位共2組，任期「半半交錯」，因此每4年就會有半數的大法官異動。

鍾佳濱日前表示，大法官的交錯任期提名制遭到馬政府破壞，前總統馬英九在2008年、2010年兩度無視大法官遞補後任期應至原任期屆滿的規定，任命7位任期8年的大法官。

他也說到，有媒體質疑總統蔡英文在4年任期內，居然可2度提名大法官，若無意外將可任命11位大法官，超過大法官總數的2/3。但馬英九也分別在2008年、2010年、2011年分別任命11名大法官。

鍾佳濱今天則召開公聽會，邀集專家學者，了解各方意見，他表示，雖然立法院過去在修訂司法院組織法時，保留「大法官出缺時，其繼任人的任期至原任期屆滿之日止」的規定，但司法院2015年刪除了遞補繼任制的規定。

鍾佳濱指出，大法官任期是「半半交錯」，而不是15位大法官各自交錯，若能修正司法院組織法，恢復繼任制相關規定，就能導正目前任期混亂的情形，因此他未來也將會提案進行修正。

與會的前國大代表彭錦鵬表示，大法官提名制度的核心價值，就是希望有最優秀的司法人員獨立專業行使職權，但如有連任的誘惑，就很難獨立，因此核心精神就是希望不受提名人影響。

公督盟理事曾建元則表示，大法官就任之後完整的行使職權，事實上是另一種對大法官獨立性的保障，如果大法官只是補足任期1年或2年，在經驗的累積，以及憲法完整的維護的責任，是會有所欠缺的。（編輯：林沂鋒）1080624