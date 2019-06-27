蔡其昌：民進黨已從十八層地獄爬回人間

（中央社記者范正祥台北27日電）立法院副院長蔡其昌今天接受廣播專訪時表示，現在的民進黨與去年11月24日敗選慘到極點相比，已有天壤之別。他形容，民進黨已從十八層地獄的地下室反轉爬回人間，但是還要持續加油。

蔡其昌接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪談論政局。訪談過程中，主持人周玉蔻問及，民進黨是否已經脫離去年11月24日九合一選舉敗選的困局。

蔡其昌說，以現在的民調來看，民進黨的確與去年11月24日敗選的情況是天壤之別，去年11月24日敗選「是掉到十八層地獄的地下室，現在大概已經爬回人間了。」

主持人詢問，為何要以十八層地獄的「地下室」形容，蔡其昌說，表示慘到極點。

蔡其昌表示，希望大家清楚理解他要表達的意思，是指民進黨目前的情況，不過是從十八層地獄的地下室回到人間而已，現在只是好不容易回到地平面而已，還要持續加油，努力往上，因為從地平面往上，距離上面的目標還很遠。

分析總統蔡英文和民進黨如何從去年敗選的困局反轉，蔡其昌認為，從蔡總統成長經驗來講，她每次遇到大困難、大風大浪時，反而更加穩當堅定、勇往直前。

他認為，造成這個天壤之別的反轉，除了蔡總統人格特質強韌，另外也有客觀環境因素。在客觀環境部分，可以從蔡總統與「4個人」的關係，舖陳出她的特質。

談及這「4個人」，蔡其昌指出，第一位是中國國家主席習近平，從今年年初再提「一國兩制」，到最近香港發生「反送中」，習近平並不是對台灣好，但是相對凸顯蔡總統在兩岸關係不挑釁而且堅守主權的態度和立場；第二位是美國總統川普，蔡總統建立台美穩固關係，台美關係加溫，她也是美國信賴的台灣領袖。

蔡其昌表示，第三位是行政院長蘇貞昌，蔡總統用蘇貞昌擔任閣揆，是民進黨去年敗選後改變的第一步，也證明蔡總統聽得懂民眾需求並進行改變；第四位是前行政院長賴清德，黨內總統初選的結論是好的，事後來看，賴清德的確發揮「鯰魚效應」，讓蔡總統因為面對壓力，對自己更自信堅定，蛻變成「另一個蔡英文」。

蔡其昌認為，稱習近平、川普、蘇貞昌及賴清德是蔡總統的「4大貴人」也不為過，這4個人剛好凸顯蔡總統的人格特質，透過不同的人才能反映出她的狀態。

對於主持人詢問，民進黨總統初選後，內部仍有一些「反英」的聲音，蔡其昌說，這在民主國家都很正常，一定會有一些人有不同的意見。「挑戰的人和意見不同的人都是菩薩」，他相信蔡總統會去化解，誠懇拜訪和說明，讓更多人了解她。

此外，蔡其昌也提醒，雖然民進黨已從地獄爬回人間，但是明年立委選舉不能樂觀，在目前這個階段的時間點，立委選舉比較沒有像總統選舉那麼樂觀。（編輯：蘇志宗）1080627