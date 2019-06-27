美融資機構助台固邦誼 優先投資邦交國

（中央社記者王承中台北27日電）美政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁比海吉今天表示，台灣友邦將是其與國合會優先合作的國家，且新南向政策與美印太戰略目標契合，將持續支持台灣拓展國際舞台。

美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁兼執行長戴維．比海吉（David Bohigian）昨天來台訪問，並與國際合作發展基金會（下稱國合會）會晤，討論美台如何進一步合作，推動永續經濟發展，並透過今年稍早OPIC與國合會的合作案，持續支持巴拉圭區域銀行，為巴拉圭的弱勢族群，特別是女性，提供貸款服務。

比海吉今天在與媒體的座談會上表示，OPIC與台灣國合會進行支持巴拉圭區域銀行的合作計畫是雙方未來合作的起點，這個合作案彰顯美國非常重視與台灣關係非常密切的國家，也彰顯美台之間民主與繁榮的共享價值，他這次訪問台灣就是要強化夥伴關係。

比海吉指出，OPIC非常積極看待與台灣其他友邦進行進一步強化合作關係的可能，前陣子OPIC就曾造訪海地、聖露西亞、尼加拉瓜、吐瓦魯、瓜地馬拉等國，這些國家將會是OPIC與國合會優先合作的國家。

比海吉也表示，台灣的新南向政策非常傑出，可促進區域和平繁榮，與美國印太戰略的目標息息相關，相信藉由美台合作，可以解決區域問題並促進安全與繁榮。美國會持續支持台灣拓展國際舞台，相信藉由巴拉圭等合作計畫，可以協助台灣有意義地參與世界。

比海吉表示，當馬歇爾計劃在二戰後重建歐洲，美國認知到富裕繁榮社會對世界有益，也有助於促進全球的和平與繁榮，當國家想要發展本國經濟時，要先考慮融資交易是否能達成雙贏，而非贏家全拿的局面。

比海吉指出，投資計畫是要為當地勞工提供就業機會，強而有力的透明度與反貪腐措施，並確保計畫是保護環境與經久耐用，也會確保計畫不會讓接受國陷入經濟困境。

OPIC作為美國政府開發融資機構，動員私人投資以應對關鍵開發挑戰，並在沒有私人融資的情況下，刺激新興經濟體的經濟成長。OPIC將於10月轉型成現代化開發機構「美國國際開發融資公司」(DFC)，投資上限達600億美元，印太區域將成為 DFC 的首要優先投資區域。（編輯：林興盟）1080627