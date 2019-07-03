刑事訴訟金字塔制度 行政院會4日討論

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院會明天將討論「刑事訴訟法」部分條文修正草案，政務委員羅秉成今天表示，本次修正重點在於建立「金字塔型」的刑事訴訟制度，強化一審事實審查功能。

羅秉成指出，目前刑事訴訟制度對上訴二審與三審的條件相對寬鬆，因此上訴案件相當多，被形容為「筒狀」；司改國是會議中，決議要進行「金字塔型」訴訟改革，也就是修正上訴要件，讓上訴案件減少，結構變成金字塔化。

為了達成「金字塔型」訴訟改革目標，羅秉成表示，修正草案強化第一審審判的調查跟事實認定能力，希望盡量把所有的調查資源都集中在一審，讓一審把事實調查做清楚；二審將來不再做重複的事實調查，只做事後審跟法律審，或是新發現的事實調查，三審則做嚴格法律審。

羅秉成說，另一修法重點則是以「明案速判、疑案慎斷」為中心，建構分流訴訟制度。目前各法院採用的審判程序，有案件審查機制，會先有審查庭，若是嫌犯認罪的「明案」，就可以儘速進行簡易處刑，讓有些案件在審查過程中就可以結案，不必再上訴；至於嫌犯不認罪的「疑案」，由審查庭法官分流，進入實質調查與爭議調查等，用通常程序處理。

他表示，這個審查庭機制其實各地方法院都已在實行，但尚未入法，是用審判程序來處裡，這次修法將把審查庭相關規定明文化。（編輯：楊凱翔）1080703