刑事訴訟修法金字塔化 政院司法院兩案併陳送審

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院會今天討論刑事訴訟法修正草案。為建立「金字塔型」的刑事訴訟制度，強化一審事實審，限縮二審與三審上訴條件，但政院與司法院對如何限縮有不同意見，兩案併陳送立院審查。

法務部檢察司司長王俊力出席院會後記者會時說明，這次刑事訴訟法共增修條文107條，依照民國106年司法改革國是會議決議，要讓刑事訴訟成為「金字塔型」訴訟結構，減少上訴案件，因此要建立堅實的第一審，二審從原來的覆審制，改為事後審兼續審制，三審採取嚴格法律審。

王俊力表示，在此大方向下，草案首先建立分流制的刑事訴訟制度，採取「明案速判、疑案慎斷」的精神，如果被告已經認罪，偵查中將擴大緩起訴可以適用的範圍；審判中如果被告做有罪陳述，也可以轉入簡式審判程序，讓當事人可以儘速脫離訴訟程序，讓訴訟更有效率。

王俊力說，在強化第一審事實審功能部分，司法院建議增訂起訴審查程序，對各種證據或當事人申請證據調查，都必須在準備程序中提出，如果沒有在準備程序提出，未來就不能再提出。但這部分行政院有不同意見，認為這限制當事人申請證據日後再次調查，有些影響判決的重要關鍵證據，必要時應可進行抗告，避免過早排除證據，有礙真實發現。

在第二審部分，草案採事後審兼續審制度。王俊力說明，目前二審採覆審制，當事人上訴後，法院可以重複審理，但對於已經調查過的證據重新調查，會浪費司法資源。司法院建議，二審的上訴要件改為判決違背法令才可上訴，這也是目前規定上訴第三審的要件，這就會限縮許多原本可以上訴二審的案件。

他說，對此行政院有不同意見，若照此規定，且一審若對事實認定與證據採納不夠周延，將無法上訴到二審；因此政院認為應採取續審制，一審調查完畢後，二審對有問題的部分可以再行調查，沒有問題的事實或證據，原則上就不用再調查，同樣可以提高效率。政院也建議，當事人如果對事實沒有爭執，可以直接上訴到第三審，這是參考外國立法與民事訴訟「飛躍上訴」制度。

法務部次長陳明堂舉例，例如昨天發生鐵路警察執勤遇害的事件，刺傷警察的凶器已經很明顯，一審調查完畢後，二審就可以不用再調查。

王俊力表示，第三審則更加限縮，司法院建議採嚴格法律審兼採上訴許可制，必須是原判決或適用法令有牴觸憲法，才可提出第三審上訴，或是上訴時須經由最高法院審查，認為有必要才許可上訴。

他說，行政院對此也有不同看法，這對於一些需要第三審統一法律見解的案件，將會喪失功能；且對法院組織不合法、審判期日沒有被告到庭、沒有律師強制辯護或律師沒到庭就判決等情況，將無法提出上訴，這影響當事人權益和違背法治國精神，政院主張仍應保留在第三審要件當中。

陳明堂指出，目前規定上訴到三審的要件，有判決或過程違背法令等12款，例如法院組織不合法，二審要三個法官審判，卻只有兩個法官到庭，這就不合法；司法院版草案只有兩款，要判決或適用法令牴觸憲法、違背司法院大法官解釋才可以上訴三審，這就太狹隘。因此行政院跟法務部認為違背法令的部分要保留，不然上訴某些程序上的問題，違背法治國的原則。

法務部表示，行政院建議刑事訴訟法修正草案中，二審與三審的上訴程序是否適合大幅度限縮，應審慎研議，並衡酌當事人訴訟權益保障、第二審與第三審的制度性功能。（編輯：蘇志宗）1080704