鐵路警察執勤遇害 立委：檢討問題不容悲劇重演

（中央社記者范正祥台北4日電）鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰，昨晚遭台鐵乘客持刀刺傷，今天上午不治。朝野立委表達哀悼，希望檢討問題，別再發生悲劇，也請協助殉職警員家屬處理治喪事宜爭取最高撫卹。

立法院長蘇嘉全在臉書發文表示，對這名英勇殉職的年輕警員家屬，表達最深切的哀悼，「一位盡責、勇敢的弟兄離我們而去，不只家人痛失依靠，也是國家重大的損失」，希望警政署能夠細心為往生的弟兄安排後事，妥善照料傷痛的家屬。

蘇嘉全指出，期待相關的行政單位，能夠審慎檢討事發經過，讓所有弟兄未來在值勤時，具有充足的安全防備，讓憾事不再發生。

另外，包括民進黨立委葉宜津、陳亭妃，國民黨立委江啟臣，時代力量立委洪慈庸，親民黨立委周陳秀霞在內多名立委也透過臉書發文，呼籲檢討相關問題，以保護第一線執勤員警及民眾的安全。

葉宜津呼籲，檢討車站警察配置問題。

陳亭妃表示，希望內政部及警政署應立即檢討提高公共運輸的警力及裝備，以保護第一線執勤員警及民眾的安全。

她也促請相關單位必須全力協助殉職警員家屬處理治喪事宜爭取最高撫卹。

江啟臣表示，將在立法院全力支持相關修法，不只是鐵路警察，員警為了保障正常用路人的安全，包括酒駕臨檢面對逃逸車輛，都面臨極高風險，呼籲社會力挺員警，支持在合理範圍大膽使用警械，「員警保障我們的安全，我們也要保障他們的安全，別再讓悲劇發生。」

洪慈庸指出，政府除了應從優認定最高可能的撫卹、檢驗安檢制度，也要幫助全體人員及執法同仁加深對情緒不穩定或精障者的了解和意識，讓同仁有更明確的應對原則，也更了解如何保護自己。

她表示，這是政府必須要做的檢討和努力。「任何一個犧牲，都是一個家庭和這個社會不可承受的損失。」

周陳秀霞指出，只有悼念與惋惜是還不夠的，政府要如何亡羊補牢，防範類似情形的發生，以確保鐵路乘客、乘務員以及鐵路警察人身安全，這是當務之急，更是政府不能迴避的責任，要求政府相關機關深切檢討，確實改善，絕不容悲劇重演。（編輯：蘇志宗）1080704