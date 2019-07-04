中布局國際組織 外交部籲各國勿默認歧視性政策

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）國際組織的中國籍高官越來越多，目前至少有6位國際組織負責人來自中國。外交部今天呼籲各國勿默認中國制訂的歧視性政策，各國若呼應中國大陸，不僅不符合自身國家利益，也不符合國際社會整體利益。

中國農業農村部副部長屈冬玉6月底當選聯合國糧農組織（FAO）秘書長，另外，國際民航組織（ICAO）秘書長柳芳、聯合國工業發展組織（UNIDO）秘書長李勇、國際電信聯盟（ITU）秘書長趙厚麟、世界銀行首席行政官楊少林、聯合國主管經濟和社會事務的副秘書長劉振民也都來自中國。

外交部副發言人歐江安今天表示，中國有系統安插他們的人進入國際組織高階職位，改變組織的運作，導向有利中國利益的方向，而中國為了改變以規則為基礎的國際秩序，會妨礙其他國家的整體利益。

舉例來說，她表示，聯合國貼出不允許台灣民眾持台灣護照進入聯合國參觀的公告，很可能就是在聯合國位居要職的中方官員所影響的結果。若因為中方人士在聯合國組織的運作，而制定扭曲、歧視性的政策，這不僅不符合台灣的利益，也不符合世界各國的利益。

歐江安呼籲，擔任國際組織高層的中方官員，要顧及組織設立的宗旨跟目標，制定的政策要能維護組織的利益，因為他們在進入組織後，就不是代表中華人民共和國，而是代表所屬的組織。

另外，她也呼籲，各國勿默認中國制訂的歧視性政策。各國若呼應中國大陸，不僅不符合自身國家利益，也不符合國際社會整體利益。（編輯：楊玫寧）1080704