韓國瑜提倡徵募兵併行 國防部：現在就是

（中央社記者游凱翔台北8日電）針對兵役制度，國民黨總統初選參選人韓國瑜提倡徵募並行。國防部今天表示，現行制度就是徵募並行、非全募兵制；另外，編現比已從民國105年77%上升至84%，預計明年底可達90%。

韓國瑜接受自由時報專訪時表示，針對現行的兵役制度，韓國瑜拋全募兵不可行、徵兵不能完全廢除倡議，並指出，合理規劃應是「徵、募兵並行」，以確保國家安全。

國防部發布新聞稿表示，目前現行兵役制度就是募、徵併行，並非全募兵制，且徵兵制遵守憲法規範，未予廢除；另外，推動募兵制目的，是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊，且役男仍然必須接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

國防部也指出，國軍推動募兵制，在政府改善生活設施及調整待遇加給等配套措施下，編現比已從民國105年的77.06%，達到目前的84.33%，留營率更達75%，預判明年底可達成募兵制招募90%計畫目標，徵募併行的兵役制度目前執行均順遂。

國防部也說，近年的後備軍人歷次教召，從106年統計至108年，平均報到率均達98%以上，顯示全民國防教育已深具成效；目前全國139所大專院校已簽訂129所「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」、506所高中職校已簽訂313所「國防培育班」，有效建立招募的永續機制。

國防部最後表示，今年的漢光35號演習已驗證國軍推動募兵制迄今的訓練成果，且防衛戰力均能有效提升，國軍有信心、有能力達成保家衛國使命，呼籲國人給予募兵制支持與鼓勵。（編輯：張均懋）1080708