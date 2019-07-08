藍營小編性歧視罷韓店家 民進黨北市黨部譴責

（中央社記者黃麗芸台北8日電）中國國民黨台北市黨部小編發文攻擊高雄罷韓店家，引發外界撻伐。國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示已予以告誡，將要求對外道歉；民進黨市黨部主委陳正德則譴責言語暴力行為。

自由時報報導，位於高雄市鹽埕區駁二藝術特區知名香蕉煎餅店「廣德家」高調罷免高雄市長韓國瑜，惹惱韓粉；而「中國國民黨台北市第四區（中山大同）黨部」臉書粉絲團小編發文攻擊店家性向，酸「原來他真的『只吃香蕉』」，歧視言論引發網友怒火。

事發後，「中國國民黨台北市第四區（中山大同）黨部」臉書粉絲團已關閉，但相關言論截圖已廣為流傳。

黃呂錦茹向中央社記者證實此事確實為地方黨部的黨工所為，黃呂錦茹表示，並指這名小編平時工作有熱忱且賣力，但有時會有過激言論，先前已予以譴責過，未料今天還發生此事件，已進行內部檢討，輕則告誡、重則停職處分，要求其保證不再犯，且將擇期對外道歉。

她說，站在黨的立場來看，黨工不可導引支持方向，也不可涉入其中，以免誤導支持者，對各參選人也要公平，更不可有性歧視，未來內部會將更謹慎小心。

陳正德則認為，民主社會的任何人均可在合法界線內表達個人意見，尊重每人的言論自由，不應涉及攻擊、恐嚇或威脅等言語範疇，認為當事人應加強約束相關行為，並予以譴責。

他指出，從去年九合一選舉迄今，從個人到團體都有被攻擊或恐嚇的情事發生，如此下去會嚴重傷害民主，認為任何人或政黨都應公開呼籲支持者不要有言語暴力行為，而非只會說愛與包容，卻不敢表達真正意見，恐有放縱之虞，應遵守法律相關規範。

「否則這和過去戒嚴時期也不相上下」，陳正德說，支持者可以有反對立場，但不能用攻擊、恐嚇的言語或暴力行為，而是要尊重他人的言論自由。（編輯：張銘坤）1080708