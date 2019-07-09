郭台銘提幼童國家養 林右昌：石油國才做得到

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘提出0到6歲幼童由國家扶養政見，基隆市長林右昌今天對此指出，全世界應該只有挖到石油的國家才有辦法做得到。

對於郭台銘提出0歲到6歲幼童由國家扶養政見，林右昌上午在市務會議後記者會表示，術業有專攻，企業領導、作法與政府部門有非常大的不同。

林右昌說，「我看全世界應該只有沙烏地阿拉伯等中東國家挖到石油才有辦法這樣做」，政府花的任何一毛錢都須透過預算程序，而且重大政策財源也須非常穩定。

郭台銘曾提到0歲至6歲幼童由國家扶養，每年約需新台幣1800億元經費，可從課徵1600億元「富人稅」中提撥500億元等財源支應，若籌措財源不如預期，他也會用自己的財產墊支。

林右昌表示，孩子由國家養與課徵「富人稅」是兩碼事，稱「富人稅」也不太正確，有歧視有錢人的感覺，稅收其實是社會正義及責任，「今天你有比較多收益繳納比較多稅」，讓社會秩序與運作能更有效，財富重新分配背後是社會安全、社會穩定的思維。

「我是比較保留」，林右昌說，課徵1000多億「富人稅」是不可能做到0歲到6歲幼童由國家扶養，更不可能用個人財富墊支，「你的錢是你的錢，那是你的事情，國家的財政是國家財政的事情」，不能把私人財產與國家財政與預算規劃混在一起。

林右昌表示，每位參選人都有權利提出政策，他尊重郭台銘的主張，企業可以開空頭支票，總統選舉則是大事，人民眼睛是雪亮，大家會去思考也會理性判斷。（編輯：戴光育）1080709