解嚴32週年 政治受難者籲廢除國安五法

（中央社記者顧荃台北15日電）今天是解嚴32週年，白色恐怖時期政治受難者與家屬今天呼籲政府廢除國安法等國安五法，避免白色恐怖重現。

台灣地區政治受難人互助會上午在白色恐怖紀念碑前召開記者會，政治受難者12人與家屬數十人，以及新黨、勞動黨與中國統一聯盟、愛國同心會等民間團體出席，高呼「抗議重返戒嚴，廢除國安五法」、「反對新白色恐怖」等口號，並步行前往總統府遞交陳情書，呼籲過去戒嚴時期，一起在街頭反對國安法的總統府秘書長陳菊站出來。

今年81歲的政治受難者黃英武說，他當年因參加「大眾幸福黨」坐牢8年，現在又實施國安五法是「倒行逆施」，他很憤怒，「國民黨很爛，民進黨很亂」，他一定抗拒到底。

曾因成大共產黨案遭判死刑，後減刑為15年的吳榮元說，民進黨從民主制度取得政權，不應再重回白色恐怖，現在台灣的發展與中國大陸息息相關，不能再鎖國封島，重回與大陸對抗的道路將帶來災難。

台灣地區政治受難人互助會會長林燿呈說，新修正通過的國家安全法規定，意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織者，可處7年以上有期徒刑，併科新台幣5000萬到1億元罰金，這就是新白色恐怖條款，用模糊的組織認定可隨意入人於罪。

「國安五法」分別是今年5月7日三讀的「刑法部分條文修正案」及「國家機密保護法部分條文修正案」、5月31日三讀的「兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案」、6月19日三讀的「國家安全法部分條文修正案」，以及7月3日三讀的「兩岸人民關係條例部分條文修正案」。（編輯：林興盟）1080715