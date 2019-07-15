媒體稱F-16V戰機預算上修 空軍：純屬臆測

（中央社記者游凱翔台北15日電）媒體今天報導，向美採購66架F-16V戰機預算調整至新台幣2800億元。空軍司令部表示，目前美方尚未回覆，且同意供售的品項及數量未定，媒體報導純屬臆測。

網路媒體「上報」報導，國防部預估採購66架F-16V的價格約在2500億元，但經考量增加部分新任務裝備與精準導引彈藥，及交機時程之間匯率變動的彈性運用空間，採購案約需調整至2800億元。

空軍司令部晚間發布新聞稿回應，空軍循軍售管道向美方正式提出F-16V新式戰機發價書需求信函（LOR for LOA），目前尚未獲得美方回覆，且相關同意供售的品項及數量未定，媒體報導的內容純屬臆測，呼籲各界勿以訛傳訛。

目前空軍共擁有144架F-16A/B戰機，並以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V；除此之外，國軍也同步向美採購66架F-16V戰機。

F-16V最大改良部分是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力大躍進。（編輯：李信寬）1080715