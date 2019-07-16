張志軍批蔡總統過境 張小月：對岸應理性看待

（中央社記者沈朋達台北16日電）針對中國大陸海協會會長張志軍日前批評總統蔡英文過境美國是「尋求靠山」，海基會董事長張小月今天表示，對岸應理性看待，惡意批評無助兩岸關係和平發展。

中國大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍14日批評，蔡總統出訪友邦時過境美國是「挾美自重」、「尋求靠山」；並堅決反對美國對台軍售。

對此，海峽交流基金會董事長張小月16日表示，中華民國是主權獨立國家，蔡總統身為國家元首出訪友邦並過境美國，彰顯國家主權及民主價值，獲得台灣民意支持，呼籲中國大陸務實看待中華民國存在的事實，尊重台灣人民參與國際社會的權利。

對於蔡總統進行「自由民主永續之旅」，張小月表示，中華民國維繫邦誼，與國際社會進行正常交流互動，促進國際合作，符合台灣人民期待，中國大陸方面應該理性看待，惡意的批評無助於兩岸關係和平發展。

她指出，台灣人民追求和平價值，希望兩岸和平穩定發展，台灣走向國際社會的權利，尋求自我防衛能力的提升，應該受到尊重。

張小月也呼籲，兩岸人民往來持續30餘年，兩岸應該儘速在不預設政治前提下恢復對話協商，解決兩岸人民往來衍生諸多問題，才能促進兩岸人民福祉。（編輯：周慧盈）1080716