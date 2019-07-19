陳菊訪芝加哥 盼僑界支持改革投資台灣

（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）總統府秘書長陳菊近期赴美中地區慰問僑胞，出席芝加哥僑宴時，陳菊表示，政府堅持守護國家主權，並在理性溝通下推動改革，期望僑民持續支持改革，踴躍投資台灣。

總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦，去回程分別過境美國紐約及丹佛。陳菊參與蔡總統美國過境行程，並與立法院副院長蔡其昌、立法委員鍾孔炤和國策顧問劉進興等人赴波士頓、芝加哥、明尼阿波利斯等地慰問僑胞。

一行12人於15至17日到訪芝加哥，當地僑界16日晚間舉辦歡迎晚宴，約200人出席。陳菊發表專題演講，向在場僑胞說明台灣民主政治、經濟創新、社會改革最新發展成就。

陳菊表示，在蔡總統領導下，政府陸續推動多項攸關國家未來發展的政策，改革在和平、理性溝通下推進，並堅持守護國家主權及多年來民主政治發展累積的成果。此外，政府將持續積極推動國內經濟發展，台積電、華邦電根留台灣，就代表台灣經濟發展潛力十足。

陳菊期望美中地區僑民持續支持改革，並踴躍投資台灣，協助台灣產業與企業邁向世界。

蔡其昌、鍾孔炤與劉進興致詞時也希望僑胞繼續支持政府。

僑務委員吳業錚代表僑界歡迎陳菊一行訪問芝加哥，並表示芝加哥僑界長期支持政府推動外交與僑務工作，拓展台美友好關係，未來將持續秉持初心支持政府。

在芝加哥訪問的中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢應邀出席僑宴。駐芝加哥辦事處長黃鈞耀偕同仁、芝加哥華僑文教服務中心主任王偉讚及副主任賴貞利全程陪同。（編輯：徐崇哲）1080719