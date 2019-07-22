選總統國政白皮書近完工 韓國瑜判斷柯P一定選

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市長韓國瑜今天表示，國政白皮書已近完工，包括前國安會秘書長蘇起、教授馬凱等近40名學者參與；被問到近來柯文哲動作頻頻一事，他判斷柯P一定會參選。

韓國瑜今晚接受電視台專訪，從國政顧問團、國政白皮書、判斷台北市長柯文哲會投入總統選舉，也聊到高市府小內閣改組等議題等。

外界關切的國政顧問團成員，他說，包括前國安會秘書長蘇起、教授張五岳等，經濟領域有教授馬凱、國土規劃有教授李鴻等人，有近40名專家協助，但是他們多不願曝光，而目前國政白皮書已接近完工。

對於高雄0719水患，柯文哲「誰遇到誰倒楣」的說法似在為韓緩頰。韓國瑜說，如果未來台北市面對同樣的問題，也是一體適用；不過，當主持人平秀琳提到柯也指韓是「草包」，韓國瑜先是笑說「柯講話很真」，但就如同假如他也說柯是「膿包」般沒有意義，所以他不做回應。

被問到柯文哲近來又是「草包」、「蔡包」和「怨恨蔡總統」的說法，韓國瑜說，從柯說的話、動作頻頻及到中南部走動，他「判斷柯文哲一定參選」，他會和柯「相互祝福」。

被問到柯文哲如果參選，是否會和柯做政策辯論，韓國瑜說，不僅和柯，也要和蔡總統辯論。大家講清楚要將台灣帶往何處、如何讓人民有錢、國家安全等議題。今年選舉一要清清楚的做政策辯論，這是一場光明磊落落的擂台賽。

談到和鴻海創辦人郭台銘的整合，韓國瑜希望有機會見面，盼從大愛、大格局看待「2020是中華民國生死保衛戰」。因為如果民進黨輸，仍是完整且有戰鬥力的在野黨；如果國民黨輸，會整個潰散、瓦解，也視為「股票下市了」。

韓國瑜先前說「平日拚市政、假日拚選舉」，不過主持人質疑如果假日有重大意外事件該怎麼處理？韓國瑜說「會以市政優先」。對於當前市政工作的推動，他談到前勞動部長陳雄文將出任副市長，另有3、4個局處會做調整；他認為可能首長經驗不足或對公部門陌生等，而他對首長要求首重工作熱情。(編輯:孫承武) 1080722