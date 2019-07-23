救總是否為國民黨附隨組織 黨產會8/13辦聽證會

（中央社記者游凱翔台北23日電）針對財團法人中華救助總會是否為國民黨的附隨組織，行政院不當黨產處理委員會今天表示，上午召開第70次委員會議後，決議在8月13日舉行聽證會。

黨產會表示，中華救助總會前身「中國大陸災胞救濟總會」成立於民國39年4月4日，宗旨為「以胞愛發揚民族精神，以救濟團結反共力量」，表面上是民間組織，實際業務是接受黨的委託，接受政府補助，承辦救濟中國流亡人士等業務。

黨產會指出，民國60、70年代，政府每年編列上億元的預算及各種專案補助予救總使用，加上向全台民眾強制收取「娛樂捐」而來的大筆救濟經費，使救總累積大量資本。

黨產會說，中華救助總會是銓敘部在2006年調查所列「黨職併公職」團體之一，且其捐助成立的社福組織，無償占用台北市信義區、新北市汐止區市價逾新台幣70億元的國有地。

黨產會也表示，日前調查婦聯會案時發現，46年至48年間，婦聯會與軍人之友社、中華救助總會向台灣省臨時省議會請願延續辦理影劇票附捐至47年6月底，並於47年度、48年度繼續向台灣省議會請願，且將副本抄送國民黨中央黨部及台灣省黨部，台灣省議會皆以同意續辦函覆，顯示部分娛樂捐也給予中華救助總會。

黨產會下午表示，上午召開第70次委員會議，會中決議將於8月13日就中華救助總會是否為中國國民黨的附隨組織舉行聽證會。（編輯：李信寬）1080723