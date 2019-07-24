民進黨北市立委布局 高嘉瑜許淑華呼聲高

民進黨區域立委布局，還有22個徵召選區尚未提名；台北市港湖區也包含其中，並以台北市議員高嘉瑜呼聲較高。（圖取自facebook.com/ntufishfans）

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨區域立委布局，還有22個徵召選區尚未提名，預計8月7日召開中執會進行第二波提名；其中，台北市港湖區、信義松山立委人選，分別以台北市議員高嘉瑜、許淑華呼聲較高。

國民黨方面，在台北市港湖區、信義松山區，分別提名現任立委李彥秀、費鴻泰。

民進黨區域立委布局，還有22個徵召選區尚未提名，民進黨立委提名策略小組今天開會逐區討論。

民進黨上次在台北市8個立委選區，只提名2區，其他的艱困區多與第三勢力、他黨合作。不過，4年後情勢大為不同，民進黨正斟酌徵召黨籍候選人、與他黨策略合作或找刺客新人幾個策略，思考布局。

黨內人士指出，台北市內湖南港立委選區，現任台北市議員高嘉瑜、前市議員王孝維都表達強烈參選意願；台北市信義松山選區，現任議員張茂楠、洪健益、許淑華也表態；幕僚訪談作業已完成，接下來將啟動徵詢協調程序，可能參考內參民調，評估最適合的人選。

黨內人士說，台北市文山、大安區立委布局，目前沒有具體進展，黨內議員認為應該「提自己人」，這區要如何布局，或者與他黨合作、或找尋刺客新人，仍待考量。

時代力量在台北信義松山區已提名律師陳雨凡參選，對於是否與時代力量合作，民進黨人士表示，如果民進黨內有適當人選會先行提名，在政黨接觸時，對於彼此都提名的選區，是否有什麼機制合作，後續再討論。

黨內人士說，松山信義區，如果民進黨跟國民黨候選人一對一對決，是有勝選空間，因此，有沒有可能與時力透過內參民調，有個退場機制，未來政黨接觸時也會談到。

另外，在台中市第2選區，誰來對戰現任國民黨立委顏寬恒，基進黨的陳柏惟今天被提名策略委員會討論，但尚未有決議。黨內人士說，這區黨內若尋覓不到合適人選，民進黨與基進黨就出現協調、策略合作的可能性。

黨內人士說，目前規劃8月7日舉行中執會，就已經有結果的選區進行提名。（編輯：謝佳珍）1080724