國安局私菸案 台聯向總統府遞交建言書

針對國安局私菸案，台灣團結聯盟組織部主任、前立委周倪安（前排中）及文宣部主任潘厚勳（前排左）等人25日前往總統府遞交台聯致總統蔡英文建言書，除了促請查明真相，嚴懲不法，也呼籲整頓國安體系人事。中央社記者范正祥攝 108年7月25日

（中央社記者范正祥台北25日電）針對國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，台灣團結聯盟今天向總統府遞交建言書，除了促請查明真相，嚴懲不法，也呼籲總統蔡英文整頓國安體系人事。

台聯組織部主任、前立委周倪安及文宣部主任潘厚勳等人在總統府前凱達格蘭大道、重慶南路口發表評論，一行人隨後向總統府遞交台聯致蔡總統建言書。

周倪安指出，台聯對於蔡總統執政與推動改革有很大期待，如今發生國安局私菸案，曝露國安體系沒有用心維護總統安全及國家安全，必須整飭國安體系人事。

潘厚勳質疑，國安體系出現漏洞，根本問題恐是用人不當，過去黨國舊勢力依舊存在，他呼籲蔡總統決定國安人事時，應該特別把有沒有台灣心列入首要考量。

他舉例，過去一段時間以來，民眾看到中國網軍不斷散布假消息、五星旗在台灣街頭飄揚橫行、親中黑幫危害社會治安，這些事情看在民眾眼裡，都是國安鬆散。

潘厚勳認為，國安體系發生狀況，國家安全會議秘書長李大維應負起督導責任。（編輯：趙蔚蘭）1080725