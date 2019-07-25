宗教團體抗議遭抹紅 要求民進黨道歉

（中央社記者葉素萍台北25日電）宗教聯盟主席朱武獻等宗教界人士今天質疑被戴紅帽，要求民進黨、總統蔡英文、民進黨副秘書長林飛帆道歉。林飛帆回應表示，他指的是，統促黨滲透部分宮廟或先前彰化碧雲禪寺例子，並非泛指所有宗教。

林飛帆日前接受廣播專訪時提到，宗教系統在去年九合一選舉，有很多反同勢力跟中國是連結在一起的。朱武獻等宗教人士下午召開「捍衛宗教尊嚴」記者會，抗議遭抹紅，他說，台灣很多神明來自中國大陸，兩岸宮廟有共同主神、信仰，「豈能叫紅色滲透？」

中華民國宗教與和平協進會理事長釋淨耀法師指出，林飛帆發言嚴重污衊宗教，一棒打趴宗教團體，為宗教人士「戴紅帽」，非常不當，年輕人應該真誠道歉，否則對2020大選有嚴重後果。

統一教台灣總會副協會長閔代璽認為，把宗教文化的交流列為紅色滲透、統戰，這是政府對自己沒有信心；他建議林飛帆有機會多讀佛經、聖經，多學習宗教的內容，會更了解所講的話是否適當。

媒體詢問，宗教團體到中國交流，是否必須接受「九二共識」，釋淨耀表示，「我們也認同九二共識，但這是個人價值，沒有被要求不表達九二共識就不能去交流」。

遭部分宗教人士質疑，林飛帆稍早受訪表示，他當天要表達的是，部分特定宮廟系統被統促黨滲透，或者是像先前彰化碧雲禪寺的例子，部分宮廟系統受到中國勢力的影響，並不是泛指所有宗教。（編輯：李信寬/謝佳珍）1080725