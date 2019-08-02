私菸案究責 總統府：秘書長不在特勤指揮系統

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府今天就私菸案後續發展表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長都應該很清楚。

私菸案後續處理，國安局今天首度由局長邱國正召開記者會，他保證全案未釐清之前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上。

國安局記者會後，總統府就國安局0722涉嫌利用元首出訪違法私菸案記者會，補充三點說明，總統府表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論本案，第一次為邱國正上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度，陳菊與邱國正都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

第二，總統府表示，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生這次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

第三，針對中國國民黨立法院黨團要求陳菊應為私菸案負起政治責任下台，總統府表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。（編輯：林興盟）1080802