藍黨代表批國民黨變一言堂 籲韓國瑜退選

（中央社記者侯姿瑩、余祥台北16日電）因批評國民黨總統參選人韓國瑜遭國民黨高雄市黨部開除黨籍的黨代表敖博勝今天宣布主動退出國民黨，他批評國民黨變成一言堂，並呼籲韓國瑜主動退出總統大選。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，敖博勝的發言完全是個人言論，不予評論，敖博勝所言已傷害黨的名譽，當然要黨紀處分，待高雄市黨部將案件送交中央，中央考紀會會儘速處理。韓國瑜競選總部對敖博勝言論則不回應。

敖博勝下午舉行記者會表示，他對韓國瑜的批評都是實話。最近民調顯示，韓國瑜支持度落後總統蔡英文也有民眾認為國民黨應換掉韓國瑜、改由其他人代表國民黨參選。更讓藍營人士擔憂的是，討厭或不信任韓國瑜的民調數字非常高。

他說，如果這些國民黨都視而不見，仍採用「韓國瑜條款」，只要批評韓國瑜就開除黨籍，把國民黨變成一言堂，若造成黨內同志為了替韓國瑜辯護而受到傷害，不就是韓國瑜一人毀了國民黨嗎？

敖博勝也批評，韓國瑜的言行已對下一代教育造成不良影響，包括未穿戴防護裝備就貿然爬上樹，晚起床、出門後未進市府，就直奔第一個行程。難道國民黨要推一個「沒有穿衣服的國王」參選總統嗎？為了救國民黨，請韓國瑜退出2020總統大選。

敖博勝說，他支持鴻海創辦人郭台銘；郭台銘享有國際知名度、具國際視野，現在還是國民黨榮譽黨員，如果可以，希望郭台銘可以接替參選。（編輯：謝佳珍）1080816