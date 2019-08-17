傳找張忠謀任副手 韓國瑜競總：近期以市政優先

（中央社記者余祥台北17日電）外傳國民黨總統參選人韓國瑜想找張忠謀當副手「韓張配」，韓國瑜競選總部今天表示，等到有確切消息再向國人報告；最近高雄地區豪雨連連，過往遺留下來的治水問題繁重，韓國瑜近期仍以市政優先。

有關副手人選問題，韓國瑜競選總部表示，韓國瑜曾說過，副手要有國際觀，能代表參與國際會議，對經貿也要非常熟稔，共同達成韓國瑜所提出的經貿外交：他們「求才若渴」一定會尋找符合社會大眾需求的人才加入團隊，籌畫未來的政策與規畫。

韓國瑜競選總部說，台積電創辦人張忠謀是「半導體教父」、台灣的國寶級人物，韓國瑜希望能找時間拜會，請益有關於台灣產業界的前景與需要解決的問題，並希望能從中找出產業政策新方向，將它列為國政方針，讓產業政策可以更符合國家未來的需要。

韓國瑜競選總部指出，張忠謀夫人張淑芬也長期推動公益，不求回報，像是高雄氣爆、花蓮震災，張淑芬也在第一線帶領志工，默默提供協助；張忠謀已在去年退休，張淑芬仍然在台灣各個需要幫助的角落出現，他們不希望外界的臆測與傳言，打擾他們夫妻倆的生活與規劃。（編輯：林興盟）1080817