韓國瑜：國政顧問團幫台灣人民 不是分官授爵

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，教授、專家與優質政務官加入國政顧問團幫他打選戰，其實在幫廣大的台灣人民，若用分官授爵形容，似乎把顧問團看得太狹隘，也絕對不是如此，不談任何職務，才是正確看國政顧問團的方式。

韓國瑜下午公布國政顧問團名單，對於媒體詢問，國政顧問團是否為影子內閣名單時，做以上表示。

韓國瑜國政顧問團總召由前行政院長張善政擔任，副總召則是前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲。

韓國瑜首先感謝願意加入國政顧問團的朋友，顧問團成員都是國家各領域的菁英，未來會一一把政策端出來，盼選戰回歸政策討論。

他表示，國政團的組成，是由總召、副總召跟每一位專家、教授聯繫，「不去聯絡不知道，一去聯絡嚇一跳」，驚覺到很多人擔心台灣的未來，也有很多人有熱情想要服務、貢獻台灣。

韓國瑜說，這百位只是第一階段，事實上還有百位，只是因為有職務在身不方便掛名，仍會就專業提供意見。

他表示，張善政這一次做了跨時代的突破，所有大型選舉的參選人都會提出政策白皮書，但提出後，就好像秀才的工作做完了，卻缺少了一點東西，張善政著重在如何把這些想法化為行動、跟各行各業結合。

韓國瑜說，「台灣安全、人民有錢」是他的競選主軸，民進黨執政3年半以來，「台灣危險、人民貧窮」，台灣情況越來越令人擔心，兩岸緊張、國際空間緊縮、新南向交出不及格成績單。

他說，國家內部藍綠、各階層隱藏的衝突到處可見，百工百業都在擔心現在和未來的台灣，但總統蔡英文無法說服民眾如何把台灣危險扭轉為台灣安全，蔡總統應向善良的綠營支持者交代。

至於外傳找台積電創辦人張忠謀擔任副手，韓國瑜會後受訪表示，張忠謀是國際企業家、張忠謀夫人張淑芬熱心公益，他們夫妻在台灣各界都受到好評，但目前沒有跟張忠謀、張淑芬接觸，副手傳聞完全不屬實。（編輯：謝佳珍）1080817