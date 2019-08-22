引擎蓋有追蹤器被打臉 議員陳麗娜稱有拍照

（中央社記者王淑芬高雄22日電）國民黨市議員陳麗娜於市長韓國瑜自爆座車被加裝追蹤器後，告訴媒體「追蹤器在引擎蓋」，但被市府官員否認。今天陳麗娜受訪仍稱有追蹤器也有拍照，但不解何以具體的東西最後變得那麼保守。

高雄市長韓國瑜自爆「座車被加裝追蹤器」卻未提具體證據及報案，反而是國民黨市議員陳麗娜向媒體揭露追蹤器在引擎蓋，當時記者向高雄市新聞局長王淺秋查證，王說「無法證實」。

媒體21日再追問王淺秋，她澄清沒有說過「追蹤器在引擎蓋上」，請媒體勿刊載，至於陳麗娜的說法，促記者向議員查證。

陳麗娜今天被堵訪時說：「的確東西是有，也有拍照片，不知道為何到現在沒有辦法講，或用疑似來說，我覺得市長室有所考量；在未清楚之前，社會上不論私人或國家做了這些，都不是正常的事。」

她說，韓國瑜已是總統提名人，應該得到安全保護，盼上位者幫忙調查，證明國安或情治單位沒有介入，才可以讓參選人安心。

她表示，「追蹤器的確在車子裡面，不過仍尊重市府的回應」；要大家思考「具體東西的存在有沒有可能變成疑似或可能？為什麼最後變得那麼保守，有可能某些東西進入某個調查單位時，可能無法說得那麼明白」。（編輯：林沂鋒）1080822