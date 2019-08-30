藍批藐視主決議 台杉：早在進行董事身分調整

（中央社記者廖禹揚台北30日電）國民黨立法院黨團今天質疑台杉藐視立院主決議，未將3席自然人董事改為法人董事身分，台杉表示，董事身分調整作業早在進行中，就原規劃會於近日內完成。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，去年審查108年度總預算時，國民黨團提出主決議，要求台杉董事長吳榮義必須由現在自然人代表的身分，改為法人代表，接受立法院監督，也已經立法院三讀通過，但通過將近一年，卻仍未執行，是藐視立法院主決議，要求吳榮義立即下台。

台杉投資透過新聞稿回應，台杉投資3名自然人董事應改為法人代表董事一事，董事身分調整作業早已在進行中，並強調台杉投資作業流程嚴謹且公開透明，外界可透過台杉網站了解投資現況及工作成果。

不過，台杉也強調，自然人董事是目前國際公司治理的主流，國內過去也頻頻傳出廢除法人代表董事的呼聲，金融監督管理委員會今年起更規定金控公司需聘任一定比例的自然人董事。

台杉並說明，自然人董事以追求公司最大利益為目標，法人董事則是貫徹法人意旨為主，兩者定位與任務不同，台杉董事會由2席國發基金法人代表董事、3席自然人董事共同組成，是為達到公司長期穩定發展與維護股東最大權益的制度規劃。

但為回應立法院總預算主決議，台杉表示，早已展開法人代表董事的前置作業，包括與公司及基金的投資股東與相關關係人等進行各式溝通與說明，董事身分調整作業程序規劃會於近日內完成。

台杉強調，做為國家級的投資公司，從公司設立、基金募集、投資項目評估決策等，絕對都會依法執行。

台杉也藉此感謝3名自然人董事在台杉創立初始，分享在業界及國際上多年累積的專業、人脈等資源，為台杉奠定發展基礎。

目前台杉董事會成員，占股4成的國發基金指派兩席法人董事為行政院政務委員龔明鑫、科技部長陳良基，占股6成的工研院沒有指派法人董事，在兩大股東協商推薦下，延攬前行政院副院長吳榮義、台灣併購與私募股權協會榮譽理事長黃日燦、前羅氏大藥廠全球技術營運總裁楊育民以自然人身份出任台杉董事，並由吳榮義擔任董事長。（編輯：林孟汝）1080830