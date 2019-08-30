高雄車站與警方不准廣場反送中 台權會擬提告

（中央社記者陳朝福高雄30日電）台灣人權促進會今天表示，南部辦公室協助在高雄的香港人申請明天在台鐵高雄站一樓廣場辦反送中集會，但台鐵高雄運務段與高雄警方都不同意，台權會將提行政訴訟。

台權會在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，23日行文交通部台灣鐵路管理局高雄運務段及高雄市政府警察局三民第一分局，依集會遊行法申請明天在高雄火車站一樓廣場作為反送中集會場所。

台權會說，26日去電詢問高雄運務段卻被告知「要詢問高雄車站」；高雄車站稱「必須得到鐵路局許可」；鐵路局卻指「這是高雄車站的業務」。主管機關互踢皮球後，又重新去電高雄車站說明，承辦人員告知這是政治性集會，電話中口頭不予場地許可。

警方部分，台權會說，警方不斷強調須「依法行政」、主辦團體務必遵守集遊法申請場地許可，否則可能需負擔相關法律責任。

台權會表示，在台北市從未遇過警方要求申請集會許可，在台北車站辦集會的經驗，也從未聽說過以「交通部臺灣鐵路管理局場地短期出借作業須知」作為拒絕理由，台權會一定提行政訴訟。

台鐵高雄運務段表示，這項申請涉及政治性相關活動，依場地短期出借作業須知規定及保持行政中立予「不同意」。一旦明天站場有人進入辦類似活動，雖不能阻止人員進入，但警方會注意因應。

高市府警察局與台鐵高雄站轄區三民第一警分局表示，申辦單位未能提出集會活動處所管理人或所有人場地同意書，「不予許可」。（編輯：李明宗）1080830