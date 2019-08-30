總統走訪西苑高中棒球隊 允諾補助整建球場

（中央社記者郝雪卿台中30日電）總統蔡英文今天視察台中市立西苑高中棒球隊櫻花球場，了解球場面臨的困難後，總統表示，教育部同意支持協助修繕費用新台幣3000萬元，讓球員可以有一個更好的練球環境。

蔡總統下午在教育部長潘文忠、台中市副市長令狐榮達、台中市議員林祈烽及陳淑華等人陪同下，前往西苑高中棒球隊櫻花球場，實地了解球員訓練環境，並聽取一手催生西苑高中棒球隊的立委張廖萬堅簡報，西苑高中棒球隊總教練林朝煌也代表致贈創隊20週年紀念球給總統。

張廖萬堅指出，目前使用的櫻花球場克難興建，甚至接收二手建材逐步打造，球場內設備老舊不堪使用、鋼構建物安全性堪慮，還有部分違章建築，希望中央能協助解決場地改建經費。

總統聽完簡報後指出，聽到球場面臨的困難，教育部長潘文忠遞來一張紙寫著「報告總統，棒球場修繕費用3000萬元，教育部可以支持協助」，把球場整建好，相信台中市政府也會協助解決違章建築的問題，讓小朋友有一個更好的練球環境。

總統現場還接受球員提問，被問到最喜歡的運動時，總統表示，她很想運動，但有點受到限制，自己不能到很多地方去，如果要做運動，會希望不要很多人跟著，所以唯一的選擇就是在家裡騎飛輪；也因為工作的關係常會到四處走動，對她來講，運動量是夠的。

至於被問到最喜歡的棒球隊及球員時，總統表示，說到棒球隊就有點敏感，因為牽涉到職棒，但有兩個棒球選手她特別喜歡，就是陳金鋒及彭政閔，因為兩人都打得很好、很努力，但都很低調。

蔡總統在與球員合影後，還特別視察一下球場現況，接著在張廖萬堅等人陪同下，私人行程前往逢甲夜市吃冰。（編輯：謝雅竹）1080830