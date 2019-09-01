侯友宜談二哥侯明峰 對政治沒興趣不是柯P

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天表示，他的二哥侯明峰專心醫療服務與教學，不像柯文哲等人醫師從政，侯明峰並無參與政治的興趣與想法。台灣很小，扮演好自己的角色，才有力量往前走。

鴻海創辦人郭台銘今天表示，如果要找能夠跟他一起經營中華民國的未來，高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒絕對非常適合，但很多事「見光就死」，他會在最短時間內去拜訪侯明鋒。

侯友宜今天前往中和錦和運動公園參加「愛運動--週日親子運動去」活動，接受媒體訪問的話題都圍繞在他的二哥侯明峰。

記者詢問侯友宜，是否與侯明峰通過電話，若二哥加入郭陣營，是否會選擇支持侯明峰，是否鼓勵侯明峰參政。

侯友宜說，他二哥昨天就正式發出新聞聲明，一切以教學、研究、醫療為重，侯明峰對政治也毫無興趣。

侯友宜表示，很早以前兄弟若碰在一塊，都不聊政治的議題，可以想見侯明峰對政治沒興趣，既然二哥已經正式發新聞稿，大家應該很清楚其態度。

對於媒體不斷追問或迂迴提問，侯友宜說，「二哥啊，不是柯P啦，也不是賴神啦，也不是陳建仁啦。」意指侯明峰不像台北市長柯文哲、前行政院長賴清德，或副總統陳建仁，都是從醫師轉換政治領域跑道。

侯友宜不斷強調侯明峰完全沒有從政的想法，也沒有如此作法，只要好好做醫生。二哥也告訴他，一輩子只要專心把醫療服務與教學、研究做好，就很厲害了，照顧病患才是最重要的事。

侯友宜表示，他們兄弟不會管外面的紛擾，台灣真的很小，選舉都是一時的，每個人要靜下心來，自己知道在做什麼角色，扮演好自己的角色，台灣才有力量往前走。（編輯：張銘坤）1080901