記者窮追猛問 侯友宜避答是否站台韓國瑜

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天多次不斷被記者追問，除強調二哥侯明鋒沒有參政意願，對自己是否輔選國民黨總統參選人韓國瑜，則打太極拳模糊不答。

新北市長侯友宜的二哥侯明鋒是否棄醫從政，成為鴻海集團創辦人郭台銘若參選總統的副手人選，成為熱議話題。

侯友宜這兩天視察市政建設、參加運動推廣，與貢寮海祭活動，都被記者窮追猛問。上午參加錦和運動公園活動時，已經被媒體記者「圍剿」。

侯友宜下午視察三重區碧華國中視察老舊校舍整建工程時又遭追問。

對記者的追問，侯友宜未直接回答。記者問侯明鋒是否副手好人選，侯友宜說，二哥是乳癌醫療的好人選，政治絕對比不上其他棄醫從政的醫師。

侯友宜說，「我看他差遠了啦，他沒有那種，我覺得他應該沒有能力吧，我覺得他醫療可以啦。」

記者話鋒一轉，詢問去年侯明鋒是否勸說別參選新北市長，侯友宜說，二哥本來就不贊成選舉，家人也不贊成，到現在都還反對。但既然做決定，家人就會轉而支持。「人生嘛，自己做決定還是最重要，我走自己的路。」

記者順著回答的話追問，「那你會勸他別選嗎？」侯友宜說，從來不勸別人做什麼、不做什麼。二哥已經擔任醫院院長，他自己知道要做什麼。

對於是否擔任韓國瑜新北競選主委，侯友宜一貫打太極拳，沒有明確答案。記者今天持續追問，既然知道韓國瑜要在8日於新北市舉辦首場的造勢大會，是否會去參加，甚至前新北市長朱立倫也會參加造勢。

侯友宜強調，至今沒有接到通知，「我不知道這件事，我真的不知道。」一切以市政優先，8日的行程很多，先把自己的工作做好最重要。

記者不死心追問，如果接獲通知如何決定，造勢活動是晚上，市政行程是白天，究竟會不會抽空去參加造勢晚會。侯友宜在一來一往間，只能臉上堆滿笑容說，「哈哈哈，我好好把自己份內事先做好吧」。

面對記者不放棄追問，「我想知道你去不去？」侯友宜仍強調他和記者一樣超忙，「你看，今天記者節你們都出來跑新聞，生日也出來跑新聞。」大家好好把自己份內事做好即可。（編輯：張銘坤）1080901