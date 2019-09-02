立院新會期報到 曾銘宗拔頭籌

立法院第9屆第8會期2日進行立委報到，立法院秘書長林志嘉（前右）在會議室門口迎接第一位報到的國民黨立委曾銘宗（前左）。中央社記者謝佳璋攝 108年9月2日

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北2日電）立法院新會期今天開始報到，國民黨立委曾銘宗拔得頭籌率先報到，談到民進黨將在本會期推動中共代理人修法，他說，這違反言論、新聞自由，將影響台商，會全力反對。

立法院第9屆第8會期今天上午8時開始立委報到，曾銘宗一早6時20分就到立法院準備報到，身為國民黨立法院黨團總召的他在接受媒體訪問時談到藍營本會期的優先法案，包括改善低薪、協助青年創業的相關法案，以及處理軍公教年金違憲的部分，都會是本會期優先積極推動。

有關中共代理人修法的部分，曾銘宗表示，這違反言論、新聞自由，還會讓超過100萬的台商陷入刑事險境，因此國民黨全力反對。談起選情，他說，對國民黨相對不樂觀，黨團在開議後會成輔選平台，全力進行相關輔選，希望2020年能夠勝選，席次能夠過半。

第2位報到的民進黨立委陳歐珀在受訪時談起香港反送中事件，他說，對於香港反送中運動，香港人民受到血腥鎮壓，已經是全國不可忽視的問題，他要鄭重敦促總統蔡英文與民進黨政府，大家一起民主挺香港、團結護台灣。

針對中共代理人修法，陳歐珀指出，近年中國透過資金與紅色媒體破壞台灣的民主自由，所以對於中共代理人相關法令的制定，大家必須嚴肅面對，避免中國影響台灣的民主自由與國家安全。

陳歐珀談到這個會期是預算會期，希望民進黨好好把握，把前瞻計畫積極落實到各縣市，特別是宜蘭縣財政困難，希望能夠加強，均衡城鄉發展；他也會要求中央，對於宜蘭縣多項重大交通建設加強處理，希望明年的立委選舉，民進黨在立法院席次能過半，讓民進黨穩定執政。

第3位報到的國民黨立委顏寬恒表示，他要為地方爭取更多建設與預算，並修正軍公教年改違憲的部分；談到藍營在這次大選出現紛擾狀況，他坦言，當然是很艱難，這是一場非常困難的選戰，但大家只有一個目標，就是要勝選，團結是必要的。（編輯：郭萍英）1080902