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首頁 / 政治

救國團酸滿台盡是附隨組織 黨產會：模糊焦點

最新更新：2019/09/02 15:00

（中央社記者張雄風、游凱翔台北2日電）救國團今天發布新聞稿表示，以黨產會標準，滿台盡是附隨組織；政府以今非古，嚴重違憲侵犯人民財產，同時藉審查侵犯人民結社與言論自由。

救國團發布新聞稿表示，黨產會在司法審查期間不斷違背行政中立，於特定媒體發布混淆視聽的訊息，救國團對黨產會極盡顛倒是非之能事，深感遺憾。

救國團表示，轉型正義目的在釐清歷史真相。當時軍訓業務是政府交付，且不論哪一個機關多有向執政黨說明工作成果慣例。現在行政機關不能看到60年前一個影就開槍，以今非古，嚴重違憲侵犯人民財產，藉審查侵犯人民結社與言論自由。

針對救國團的批評，行政院不當黨產處理委員會表示，依黨產條例規定，認定為附隨組織必須符合法律要件，也必須要有調查基礎，透過黨產會調查及提出的史料，證明救國團確實由政黨實質控制其人事、財務或業務經營。

黨產會指出，黨產會從未否定救國團過去致力於反共救國、校園保防青年等工作表現，也從國史館典藏的國民黨中常會會議紀錄裡，發掘出救國團活動的確實證據；但是，救國團對於黨產會提出之史料及證據，選擇不正面回應，以答非所問的方式企圖模糊焦點，令人遺憾。（編輯：林興盟）1080902

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